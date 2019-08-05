Новые санкции потенциально снижают объемы притока валюты в РФ - БКС

"Российские индексы снижаются сегодня, в том числе и из-за новых санкций США, которые запрещают американским финансовым институтам покупать номинированный не в рублях госдолг РФ. В то же время панических распродаж не наблюдаются, акции Сбербанка, которые во-многом являются "бенчмарком" для рынка, даже подрастают. Важно отметить, что под санкции не попали ОФЗ, в которые иностранные фонды преимущественно вкладывают деньги. Острой необходимости во внешних валютных заимствованиях, особенно в свете того, что валютный ФНБ достиг 7% ВВП, у Минфина нет. Тем не менее, новые санкции потенциально снижают объемы притока валюты в страну и косвенно могут затронуть и корпоративные размещения, для которых суверенные выпуски являются "бенчмарком". Многое будет зависеть и от того, как поведут себя европейские инвесторы, на которых санкции США формально не распространяются, но которые могут задуматься о целесообразности инвестирования в российские суверенные евробонды. Вполне возможно, что к санкциям присоединится, например, Великобритания. Также интересно, какую оценку дадут санкциям международные рейтинговые агентства", - отмечает в комментарии старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.