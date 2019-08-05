Введение очередного пакета санкций будет поддерживать риск неопределенности для российских активов - "Уралсиб"

На фоне появления новостей по поводу второго пакета санкций за инцидент в Солсбери в пятницу российские активы оказались под существенным давлением, сообщается в обзоре корпорации Уралсиб. Помимо этого, негативным фактором стала и новая фаза торговой войны между США и Китаем, оказавшая негативное влияние на все развивающиеся рынки. Из-за совокупности этих двух обстоятельств, первое, конечно же, более существенно, российские активы показали худшую динамику на ЕМ.

"Рубль за основную сессию потерял почти 1,5%, доллар превысил уровень 65 руб./долл. впервые с начала июня, - отмечает эксперт корпорации Уралсиб Ольга Стерина. - Среднесрочные ОФЗ снизились в цене в среднем на 0,3–0,7 п.п., длинные – примерно на 0,8–1 п.п. Оборот был высоким, почти 50 млрд руб. Больше всего сделок, более 13 млрд руб., прошло в семилетних ОФЗ 26226, которые подешевели на 0,7 п.п. Впрочем, вся кривая проторговалась хорошо. Учитывая, что накануне в четверг инвесторы продавали все активы ЕМ после заседания ФРС, доходности российских гособлигаций за неделю выросли на 15–20 б.п., а рубль упал более чем на 3%. Доходности индикативных ОФЗ сейчас следующие: годичных – 6,7% годовых, пятилетних – 7,25%, десятилетних – 7,45%, пятнадцатилетних – 7,6%. Позже, в субботу, были опубликованы разъяснения по применению новых санкций. Их суть сводится к тому, что американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении долларовых бумаг РФ, то есть покупать на первичном рынке еврооблигации Минфина. На рублевые выпуски это не распространяется. С одной стороны, нераспространение санкций на ОФЗ, безусловно, является положительным фактором, однако в целом введение очередного пакета санкций не отменяет возможность новых ограничительных мер в будущем, что будет поддерживать риск неопределенности для российских активов".