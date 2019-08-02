Citi видит негативные катализаторы для бумаг НЛМК, Северстали и Polymetal

Citi видит ряд негативных катализаторов для котировок акций и депозитарных расписок "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Северстали" (MOEX: CHMF) и Polymetal (MOEX: POLY), говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха, Нитиша Агарвала и Рахул Кедиа.

При этом в обзоре отмечается, что для этих бумаг дается рекомендация "покупать", но эксперты советуют следить за ниже перечисленными рисками, которые могут негативно повлиять на котировки.

Достаточно агрессивные прогнозы относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики после ястребиного заявления ФРС США могут быть пересмотрены. Более того, хорошая статистика из США и укрепление доллара, возможно, приведут к тому, что прогнозы по темпам снижения ставки ФРС СА сократятся еще сильнее.

"Если данный сценарий реализуется, это может вызвать снижение цен на золото, особенно на фоне недавнего значительного роста. Мы полагаем, что временное движение стоимости золота ниже недавнего торгового диапазона в $1385-1455 за унцию может привести к значительному снижению котировок акций Polymetal", - говорится в обзоре.

Для НЛМК и "Северстали" в дополнение к вышеупомянутому риску существует риск сокращения поддержки сектора недвижимости в Китае. "В Китае политики продолжают обсуждать и предпринимают конкретные шаги по сокращению поддержки сектора недвижимости. Это может привести к снижению цен на сталь и железо и/или падению котировок акций сталелитейных компаний РФ, особенно тех, которые работают на экспорт", - пишут аналитики Citi.