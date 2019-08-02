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02 августа 2019 года 18:41
После анонсирования Трампом новых торговых пошлин против Китая на валютных рынках наблюдалось бегство инвесторов от риска - ИК "Велес Капитал"
После анонсирования американским президентом новых торговых пошлин против Китая на валютных рынках наблюдалась традиционная картина в виде бегства инвесторов от риска, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Практически все основные валюты развивающихся рынков в пятницу снижались по отношению к доллару (исключение к окончанию рабочего дня составляла турецкая лира), кроме того существенное укрепление демонстрировали "защитные" японская йена и швейцарский франк (около +0,7% в паре с долларом по каждой валюте к 18:00 мск). "Рубль не являлся исключением и к окончанию рабочего дня терял около 1,6% к доллару и 1,8% к евро, - отмечает эксперт ИК. - В частности, пара доллар/рубль после 18:00 торговалась вблизи 65,4 руб., а пара евро/рубль - выше 72,5 руб. Из валют-аналогов на рынках EM более 1% к концу дня теряли лишь бразильский реал и аргентинский песо, однако в целом их потери заметно уступали потерям отечественной валюты. Помимо бегства инвесторов от риска, дополнительное, а возможно даже и основное давление на рубль оказывало очередное усиление санкционной риторики против РФ. Впрочем, за последнее время у инвесторов на российском рынке сложился определенный "иммунитет" к санкционной тематике, и локальный рынок достаточно быстро отыгрывает новости подобного характера". Что касается очередного ухудшения торговых отношений между США и Китаем, то хотя на данный момент новость о торговых пошлинах негативна для финансовых рынков, в перспективе эскалация торгового конфликта может, по мнению Юрия Кравченко, заметно усилить вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитных политик ведущими мировыми центробанками, в том числе может увеличить потенциал смягчения процентной политики ФРС из-за рисков торговых войн для экономики США. Подобное развитие событий уже будет оказывать позитивное влияние на настроения инвесторов, в том числе и на российском валютном рынке, подчеркивает эксперт ИК "Велес Капитал".
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