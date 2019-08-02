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02 августа 2019 года 18:20
Экономика США растет, но ставку все равно снизят - ИК QBF
В пятницу вышел очередной отчет по безработице в США за июль. Статистика оказалась близкой к прогнозам, которые давали аналитики, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. Уровень безработицы в США остался вблизи минимальных значений за 50 лет, 3,7 проц. Почасовая заработная плата выросла на 0,3 проц. в месяц, за год на 3,2 проц., что оказалось чуть выше ожиданий экспертов. Уровень участия рабочей силы в экономическом процессе вырос на 0,1 проц. до 63 проц. В июле американская экономика добавила 164 тыс. новых рабочих мест (средний прогноз был 151 тыс.). В частном секторе рабочие места выросли на 148 тыс., а в государственном на 16 тыс. Были пересмотрены цифры по новым рабочим местам за май и июнь в сторону снижения - в общей сложности на 41 тыс. В основном, американская экономика создавала рабочие места в секторе услуг - 133 тыс. Потеряли рабочие места добывающий, информационный и розничный секторы, в целом 19 тыс. "Июльский отчет говорит о том, что американская экономика развивается стабильно, и никаких реальных причин для снижения ставки в прошедшую среду не было. Об этом сразу после выхода данных заявил президент ФРБ Бостона Э.Розенгрен. Более того, он добавил, что в дальнейшем нет необходимости в смягчении монетарной политики. Однако, в текущей ситуации руководство ФРС США пытается реагировать на так называемые внешние условия, которые могут ухудшиться после введения Д.Трампом нового 10 процентного тарифа на китайские товары. Поэтому сейчас фьючерсы на ставку ФРС на сентябрь оценивают вероятность снижения ставки в сентябре в 100 проц.", - комментирует Олег Богданов.
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