Новые тарифы США могут быть направлены не столько на Китай, сколько на Федрезерв - Julius Baer

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительного 10%-ного тарифа на импорт китайских товаров эквивалентный 300 млрд долл. США, включая смартфоны и ноутбуки. Эта мера должна вступить в силу 1 сентября, сообщается в комментарии Julius Baer. Трамп добавил, что тариф может быть поднят выше 25%. Заявление стало неожиданностью на фоне неофициального перемирия между Китаем и Соединенными Штатами после встречи лидеров двух стран в конце июня. Одной из очевидных причин для такого шага, по мнению главы исследований азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза, мог быть неудачный исход переговоров между министром финансов США Стивеном Мнучином, торговым представителем Робертом Лайтхайзером и их китайскими коллегами в Шанхае на прошлой неделе. Кроме того, Wall Street Journal 31 июля написал, что "Пекин, показывая готовность к переговорам, хочет добиться лучших условий, не торопясь идти на уступки, если верить китайским экспертам и другим лицам, имевшим отношение к переговорам".

"Несомненно, настроения в Китае по поводу торговой войны сменились с чувства страха на чувство неповиновения, - указывает Марк Мэтьюз. - Ситуация с Huawei, похоже, убедила китайских чиновников и население, что США не позволят КНР конкурировать на равных условиях и лучше всего пойти своим путем. На прошлой неделе Политбюро пообещало поддержать рост внутреннего спроса. Экспорт в США составлял 7,5% от ВВП Китая в 2006 году, но с тех пор снизился до 3,4%. Несмотря на то, что новый тариф негативно скажется на рыночных настроениях, данные PMI по Китаю за июль оказались лучше ожиданий. Индекс ожиданий менеджеров по закупкам говорит о возобновлении роста после замедления во II квартале, однако восстановление будет медленным".

Некоторые обозреватели считают, что за решением Дональда Трампа ввести дополнительный тариф стоит еще один мотив: мера направлена не столько на Китай, сколько на ФРС США. Когда регулятор накануне впервые за 10 лет снизил ключевую ставку, он сослался на неопределенность во внешней торговле как одну из причин. "Логика подсказывает, что чем больше будет тарифов, тем больше будет снижений ставки, - подчеркивает эксперт Julius Baer. - Трамп может полагать, что в ситуации, когда экспорт составляет всего 12% ВВП и когда появляются все новые альтернативы китайским товарам, плюсы дальнейшего снижения ключевой ставки перевешивают риски новых тарифов . Это особенно важно с приближением выборов в следующем году".