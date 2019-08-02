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02 августа 2019 года 17:25
БКС оставил неизменной дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ"
"БКС Глобал Маркетс" оставил без изменений дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Evraz, Globaltrans, "Северсталь" и VEON. "Мы не стали менять список бумаг в составе корзины, переводя взгляд на новый дивидендный сезон после рекордного в июле. Стоить отметить, что дивдоходности на ближайшие 12 месяцев по бумагам "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и привилегированным акциям Сбербанка (MOEX: SBER) несколько превышают уровни VEON и "Северстали" (MOEX: CHMF) по состоянию на закрытие четверга. Тем не менее разница не столь существенна (менее 5%), поэтому мы оставили корзину без изменений, следуя правилам и снижая оборот этого модельного портфеля", - пишет Смольянинов. Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
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