Закрытие ниже отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи повышает актуальность коррекции до 2620 пунктов - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций закроет день в "минусе", но текущее снижение нельзя назвать обвалом. Закрытие ниже отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи повышает актуальность коррекции до 2620 пунктов, но всё это укладывается в рамках снятия перекупленности с начала года", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.