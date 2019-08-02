Индекс МосБиржи, скорее всего, уже завершил свое основное внутридневное движение - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи пришел в состояние временного равновесия вблизи значимого уровня 2700 пунктов. Некоторое влияние на локальный рынок еще может оказать обильная североамериканская макроэкономическая статистика. Вместе с тем индекс МосБиржи, скорее всего, уже завершил свое основное внутридневное движение. Поэтому мы ожидаем его закрытия недалеко от текущего уровня с понижением порядка 0,7-1,5%", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.