В паре USD/RUB вероятно продолжение подъема к горизонтальному сопротивлению 65,6 - БКС

"Пара USD/RUB продолжила повышаться в краткосрочном восходящем канале, пробив горизонтальную область сопротивления 64-64,22, после чего рост ускорился. Сейчас доллар пытается преодолеть очередное техническое препятствие в виде уровня 65 руб. Пока "часовая свечка" не будет закрыта под нижней границей нового краткосрочного восходящего канала, более вероятно продолжение подъема к горизонтальному сопротивлению 65,6", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.