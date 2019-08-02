Акции: оттоки из EM и России усиливаются; облигации: рекордные притоки в бонды EM с февраля - "БКС Глобал Маркетс"

Прошлая неделя ознаменовала пик ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, и на фоне этого притоки в фонды облигаций достигли максимумов за последние 6 месяцев, тогда как оттоки из фондов акций стали одними из крупнейших с начала года, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Оттоки из фондов, инвестирующих в Россию, выросли, что стало третьей худшей неделей в 2019 г. Инвесторы забрали из фондов акций глобальных развивающихся рынков (GEM) еще $1,8 млрд. Все крупнейшие страновые и региональные фонды акций показали чистые оттоки по итогам недели. Динамика оттоков усилилась, что указывает на сохранение рисков снижения котировок в августе.

По сравнению с акциями в облигациях сложилась практически полностью противоположная картина. Фонды облигаций GEM получили $1,9 млрд новых денег, а прошедшая неделя стала лучшей с февраля. В результате притоки в российские облигации составили около $100 млн. Глобальное смягчение монетарной политики, в котором принимают участие и центробанки развивающихся рынков, стало самым заметным недавним трендом, однако процесс, возможно, достиг своего пика, учитывая, что доллар США продолжает укрепляться", - отмечают в своем обзоре аналитики "БКС Глобал Маркетс".

EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили $100 млн против $55 млн на предыдущей неделе.