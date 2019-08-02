"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ММК на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) на 8% - до $13 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"ММК опубликовал результаты за II квартал 2019 года, которые оказались немного слабее ожиданий из-за более высоких расходов угольного подразделения и турецкого дивизиона. Еще одним негативным моментом стало повышение прогноза капиталовложений на 2019-2020 годы. Однако мы ожидаем, что это будет компенсироваться более высокими ценами на сталь и более низкими ценами на уголь в России во второй половине текущего года. Мы пересмотрели в сторону увеличения наши прогнозы прибыли ММК, в результате чего прогнозная цена GDR компании через 12 месяцев была повышена до $13 за штуку, что предполагает 60%-ную ожидаемую полную доходность, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ММК, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $11,03 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR ММК составляет порядка $8,6 за штуку.