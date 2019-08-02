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02 августа 2019 года 14:12
Новые торговые тарифы США стали негативным фактором для сырьевых рынков - Julius Baer
Неожиданное объявление президентом США Дональдом Трампом новых тарифов на китайским импорт оказало давление на циклические сырьевые товары, отмечается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу замедления роста глобальной экономики по-прежнему негативно влияют на настроения инвесторов, и, скорее всего, останутся решающим факторов для большинства сырьевых рынков. Эксперты Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по этому классу активов, поскольку котировки в основном находятся на справедливых уровнях. "Торговое перемирие между США и Китаем не продлилось долго, - пишет руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Заявление Дональда Трампа о планах ввести дополнительные тарифы на китайский импорт стало неожиданностью для финансовых рынков и негативно сказалось на рынках циклических сырьевых товаров, что отражает опасения замедления глобального роста. Самый сильный удар пришелся по нефти, котировки которой среагировали даже слишком сильно и потеряли в четверг 8%. Тем не менее, утром в пятницу "черное золото" частично восстановило утраченные позиции. Риски замедления роста потребления остаются основной темой в секторе, компенсируя нестабильную ситуацию на стороне предложения и ухудшая настроения игроков. Несмотря на недавнее снижение запасов сырья в США, мы наблюдаем достаточный уровень предложения и подтверждаем нейтральную позицию по нефти". В отличие от "черного золота", рынки промышленных металлов, таких как алюминий и медь, снизились только на 1-2%, констатирует Карстен Менке. Это стало сюрпризом, поскольку данные металлы намного сильнее зависят от ситуации в Китае в целом и состояния китайской торговли потребительскими товарами, особенно с США, в частности. Агентство Wood Mackenzie подсчитало, что около 3% китайского спроса на медь связано с экспортом товаров для дома и электроники в США, которые оказались под ударом новых тарифов. "Несмотря на то, что дальнейшее ослабление экономики КНР в результате эскалации внешнеторгового противостояния увеличит перспективы снижения спроса на металлы в стране, мы подтверждаем нейтральную позицию по сектору. Такое решение в том числе связано с тем, что среди спекулятивных краткосрочных трейдеров уже наблюдаются излишне сильные "медвежьи" настроения", - заключает эксперт Julius Baer.
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