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02 августа 2019 года 14:30
Опубликованные результаты ММК за 2 кв. 2019 г. по МСФО нейтральны для котировок MAGNRM’24 - Уралсиб
Вчера Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) опубликовал консолидированные результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО, которые оказались примерно на уровне рыночных ожиданий по EBITDA и выручке, сообщается в обзоре корпорации Уралсиб. Так, выручка и EBITDA выросли соответственно на 9% и 13% (здесь и далее – квартал к кварталу) до 1 999 и 497 млн долл., а рентабельность по EBITDA – на 1 п.п. до 25%. Чистая прибыль увеличилась на 21% до 245 млн долл. "Рост объемов продаж и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью оказали поддержку динамике выручки, - отмечают аналитики Уралсиба Денис Ворчик и Евгений Сергеев. - Восстановление цен на металлопродукцию на внутреннем рынке компенсировало рост себестоимости производства слябов, связанный с высокими ценами на железорудное сырье. Свободный денежный поток сократился на 77% до 61 млн долл., отчасти из-за оттока средств в оборотный капитал и роста капзатрат, которые увеличились на 56% до 246 млн долл. Компания повысила прогноз капзатрат на 2019 г. до 900 млн долл. Основными проектами, реализуемыми в 2019 г., станут пуск второй очереди аглофабрики №5, начало строительства комплекса коксовой батареи и реконструкция стана 2500". Евробонд MAGNRM’24 показал сильный рост в июле, и эксперты Уралсиба не ждут дальнейшего сокращения спредов. "ММК генерирует значительный денежный поток, который в условиях низкой долговой нагрузки идет на выплату дивидендов, - указывают эксперты корпорации Уралсиб. - По итогам 2 кв. 2019 г. денежные средства на балансе превышали долговые обязательства. Размещенный в июне выпуск MAGNRM’24 (YTM 3,6%) показывал опережающую динамику в предыдущем месяце – доходность снизилась на 40 б.п., а спред к суверенной кривой сократился до 50 б.п., то есть до такого же уровня, как у NLMKRU’24 (YTM 3,7%), и чуть ниже, чем у ALRSRU’24 (YTM 3,6%), поэтому мы не ждем значительного сужения спредов. На наш взгляд, опубликованные результаты нейтральны для котировок MAGNRM’24".
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Компании упоминаемые в новости: VEON
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