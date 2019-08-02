Резкого падения национальной валюты сейчас не ждем - Уралсиб

"Рубль может оказаться под давлением как из-за внутренних факторов, так и внешних. Усиление внешнеполитических рисков, вчерашнее резкое снижение нефтяных котировок, а также бегство глобальных инвесторов в качество способствуют росту давления на рубль. Также традиционно в августе увеличивается спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке для конвертации дивидендов. Тем не менее, мы полагаем, что резкого ослабления рубля в ближайшие дни возможно избежать. Так, в целом по банковской системе избытка ликвидности сейчас нет, поэтому банки будут осторожно сокращать корсчета и конвертировать избыток рублевой ликвидности в иностранную валюту. Хотя сегодня с утра рубль слабеет к доллару США, резкого падения национальной валюты мы сейчас не ждем", - отмечают в обзоре аналитики Уралсиба.