Нервозности на российском финансовом рынке не избежать - Оргбанк

"Вчера ночью свершилось то, о чем так долго муссировалось в обеих палатах конгресса США и дамокловым мечом висело над финансовым рынком России, - отмечается в комментарии шеф-дилера Оргбанка по валютным операциям Александра Королёва. - Трамп подписал введение второго пакета санкции по поводу дела Скрипалей. Что побудило Трампа именно в этот день принять решительные шаги, можно только гадать". Это совпало с объявлением новых пошлин на экспорт китайских товаров.

"Но более важно сейчас предугадать последствия этих мер, которые, впрочем, полностью не конкретизированы, - подчеркивает Александр Королёв. - Пока с текущими ценами на нефть платежный баланс России позволяет достаточно легко справиться с таким финансовым давлением, но нервозности на российском финансовом рынке не избежать. Так, сегодня уже к полудню рубль ощутимо ослаб. Здесь давление на рубль, помимо вышеуказанной причины, исходит из завершившегося налогового периода и выплат дивидендов Российскими компаниями, получателями которых являются также и нерезиденты. Так что на следующей неделе рубль будет торговаться уже в новом диапазоне, и одновременно возрастет волатильность по мере выхода новой информации".