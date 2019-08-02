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02 августа 2019 года 11:54
Для акций VEON подтверждаем рекомендацию "покупать" - Уралсиб
"Отчетность за 2 кв. 2019 г. поддерживает ожидания улучшения финансовых результатов VEON. Компания демонстрирует органический рост выручки и EBITDA на основных рынках и генерирует достаточно устойчивый денежный поток, долговая нагрузка находится на уровне, близком к запланированному. Акции также предлагают достаточно высокую дивидендную доходность, которая может составить около 12% в годовом выражении, поэтому мы подтверждаем для них рекомендацию "покупать". При этом основным риском для котировок в среднесрочной перспективе остается возможность предложения дополнительных бумаг на рынке из-за сокращения пакета акций компанией Telenor", - сообщается в обзоре Уралсиба. "Вчера VEON опубликовал отчетность за 2 кв. 2019 г. по МСФО, которая по EBITDA и выручке оказалась выше ожиданий рынка и наших прогнозов. Выручка увеличилась на 6% квартал к кварталу (до 2,27 млрд долл.) и осталась на уровне показателя второго квартала прошлого года, превысив ожидания рынка на 2% и наш прогноз на 5%. EBITDA увеличилась на 16% год к году (до 994 млн долл.), что соответствует рентабельности на уровне 44%. На финансовый результат повлияли использование МСФО 16 и сильные колебания валютных курсов на развивающихся рынках. Органический же рост выручки (то есть без учета влияния курсовых разниц, МСФО 16, разовых доходов и других факторов) составил 7,5% год к году, а EBITDA – больше 11% (во 2 кв. 2018 г.: плюс 3% и 5% соответственно). Компания объявила промежуточные дивиденды за 2 кв. 2019 г. в размере 0,13 долл./акция, что соответствует дивидендной доходности 4%. Выручка компании в России год к году не изменилась, составив 72,5 млрд руб. (1,13 млрд долл.), при этом мобильная выручка выросла на 0,7% (до 64 млрд руб. (1 млрд долл.)). EBITDA увеличилась на 18% относительно уровня годичной давности до 37,2 млрд руб. (501 млн долл.). Причем резко (на 46,1% год к году) вырос объем использования мобильной передачи данных, а голосовой трафик упал на 6%. На Украине выручка увеличилась на 24% год к году (до 5,6 млрд гривен (220 млн долл.)), а EBITDA – на 46,8% (до 3,6 млрд гривен (144 млн долл.)). Органический рост операций наблюдается и в Пакистане, где выручка увеличилась на 21% год к году, EBITDA – на 33,7%. Чистый долг за квартал сократился на 86 млн долл. на конец отчетного периода, составив 8,2 млрд долл. Соотношение Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. снизилось до 2,1. Компания подтвердила прогноз результатов на 2019 г.: органический рост выручки и EBITDA в диапазоне 1–3% и 1–5% соответственно (без учета эффекта применения МСФО 16) и свободный денежный поток на уровне около 1 млрд долл. (с учетом разового получения 350 млн долл. компенсации в рамках соглашения с Ericsson). Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Отчетность за 2 кв. 2019 г. поддерживает ожидания улучшения финансовых результатов VEON. Компания демонстрирует органический рост выручки и EBITDA на основных рынках и генерирует достаточно устойчивый денежный поток, долговая нагрузка находится на уровне, близком к запланированному. Акции также предлагают достаточно высокую дивидендную доходность, которая может составить около 12% в годовом выражении, поэтому мы подтверждаем для них рекомендацию "покупать". При этом основным риском для котировок в среднесрочной перспективе остается возможность предложения дополнительных бумаг на рынке из-за сокращения пакета акций компанией Telenor", - пишут в обзоре аналитики Уралсиба.
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Компании упоминаемые в новости: VEON
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