Возможно развитие тренда на снижение EUR/USD - FxPro

"Единая валюта проседала до 1,1025 в четверг, отыгрывая реакцию на комментарии ФРС. Однако паре удалось несколько восстановить позиции, вернувшись к 1,1080. Впрочем, предыдущая мощная поддержка на 1,11 теперь может обернуться не менее серьезным сопротивлением. Эскалация торговых конфликтов ранее подстегивала укрепление доллара. Эта взаимосвязь вполне может остаться в силе, развивая тренд на снижение EUR/USD", - считают аналитики FxPro.