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02 августа 2019 года 10:47
Не исключаем эмоциональную продажу рубля на валютном рынке - Росбанк
"Не исключаем эмоциональную продажу рубля на валютном рынке: под действием санкционного и китайского факторов пара USD/RUB открылась в пятницу выше 64,5, и этот уровень не выглядит устойчивым ни для одного из санкционных сценариев", - говорится в комментарии Росбанка.
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02 августа 2019 года 14:12
Неожиданное объявление президентом США Дональдом Трампом новых тарифов на китайским импорт оказало давление на циклические сырьевые товары, отмечается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу замедления роста глобальной экономики по-прежнему негативно влияют на настроения инвесторов, и,... читать дальше
.02 августа 2019 года 13:51
Инвесторы ждут отчет по рынку труда США, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия ФРС - Sberbank CIB
Сейчас на нефтяном рынке преобладают опасения, что рост спроса на нефть может резко замедлиться, говорится в комментарии Sberbank CIB. По мнению аналитика Михаила Шейбе, это значит, что любая пессимистичная макростатистика или важные политические события, которые усилят подобные опасения, имеют... читать дальше
.02 августа 2019 года 11:15
"Единая валюта проседала до 1,1025 в четверг, отыгрывая реакцию на комментарии ФРС. Однако паре удалось несколько восстановить позиции, вернувшись к 1,1080. Впрочем, предыдущая мощная поддержка на 1,11 теперь может обернуться не менее серьезным сопротивлением. Эскалация торговых конфликтов ранее... читать дальше
.02 августа 2019 года 10:24
"Вопреки названным "позитивными" переговорам США и КНР во вторник Трамп в четверг сообщил о введении 10% тарифов на остаток китайского импорта с 1 сентября с возможностью поднятия до 25% и выше в случае провала переговоров. Это спровоцировало распродажу в сырье, Brent потеряла более 4 долларов,... читать дальше
.02 августа 2019 года 10:11
Высокий уровень неопределенности не позволяет с уверенностью предположить дальнейшую динамику котировок нефти - БКС
"В пятницу с утра цены на Brent прибавляют около 2,5%, компенсируя вчерашний обвал. Высокий уровень неопределенности не позволяет с уверенностью предположить дальнейшую динамику котировок. На краткосрочном горизонте возможен широкий "боковик". Вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по... читать дальше
.02 августа 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы упали в четверг до минимума за месяц. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отреагировали резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе сессии в пятницу после самого сильного за последние четыре года обвала накануне. читать дальше
.01 августа 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero... читать дальше
.01 августа 2019 года 14:43
Нефть Brent в течение недели локально поддерживалась ожиданиями снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако выйти выше 65 долл./барр. не удалось. Регулятор не дал рынку четкого сигнала на длительный цикл снижения ставок, что было негативно воспринято... читать дальше
.01 августа 2019 года 11:47
"Вчера ФРС ожидаемо снизила процентную ставку на 25 б.п. до 2–2,25%. Это стало первым снижением ставки более чем за 10 лет. При этом текущее состояние экономики США было оценено как хорошее – рынок труда сильный, экономическая активность растет умеренными темпами, но инфляция остается ниже 2%.... читать дальше
.01 августа 2019 года 11:19
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической... читать дальше
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