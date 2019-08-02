Не исключаем эмоциональную продажу рубля на валютном рынке - Росбанк

"Не исключаем эмоциональную продажу рубля на валютном рынке: под действием санкционного и китайского факторов пара USD/RUB открылась в пятницу выше 64,5, и этот уровень не выглядит устойчивым ни для одного из санкционных сценариев", - говорится в комментарии Росбанка.