.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Предпосылок для роста фондового рынка РФ в августе на фоне усиления оттока капитала из акций EM недостаточно - "БКС Глобал Маркетс"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
01 августа 2019 года 19:00

Предпосылок для роста фондового рынка РФ в августе на фоне усиления оттока капитала из акций EM недостаточно - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что усиление оттока капитала из фондов акций развивающихся рынков (EM) на фоне не очень мягкого тона Федеральной резервной системы (ФРС) и укрепления доллара США не создает предпосылок для дальнейшего роста российского фондового рынка в августе.

"Российские акции с 25 по 31 июля 2019 года понесли серьезные потери - $91 млн. Причиной столь внушительного оттока капитала стал вывод капитала со стороны крупнейших фондов GEM", - говорится в обзоре. По оценке экспертов, чистый отток капитала из акций РФ со стороны фондов GEM составил $67 млн. "Более того, в последние два дня оттоки были наиболее выраженными, хотя и не были сосредоточены в одном фонде. Отчетная неделя стала худшей для потоков ETF с середины мая. Динамика потоков приобрела однозначно негативный характер, что предполагает риск дальнейшего снижения рынка - укрепление доллара США никогда не оказывало поддержки развивающимся рынкам и российским акциям, в частности", - говорится в обзоре.

Активность торгов среди розничных инвесторов в течение отчетной недели была низкой, так как летнее затишье усугубилось нежеланием локальных инвесторов открывать новые позиции до заседания ФРС. Институциональные потоки с небольшим перевесом склонились в сторону покупок: на каждый $1 продаж пришлось $1,4 покупок. "Розничные инвесторы ожидают направления от глобальных рынков после недостаточно мягкой риторики ФРС. На текущих ценовых уровнях фундаментально рынок остается в зоне, соответствующей рекомендации "держать", - пишут эксперты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
01 августа 2019 года 14:59
Valero Energy поделится прибылью с инвесторами - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 14:43
На следующей неделе ожидаем нефть Brent в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели локально поддерживалась ожиданиями снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако выйти выше 65 долл./барр. не удалось. Регулятор не дал рынку четкого сигнала на длительный цикл снижения ставок, что было негативно воспринято...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 11:47
Еще одно снижение ставки ФРС в сентябре выглядит вполне возможным - "Уралсиб"
"Вчера ФРС ожидаемо снизила процентную ставку на 25 б.п. до 2–2,25%. Это стало первым снижением ставки более чем за 10 лет. При этом текущее состояние экономики США было оценено как хорошее – рынок труда сильный, экономическая активность растет умеренными темпами, но инфляция остается ниже 2%....    читать дальше
.
01 августа 2019 года 11:19
Рекомендуем удерживать "длинные" позиции по нефти - AMarkets
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 10:42
Долгосрочного цикла снижения ставки ФРС не будет - ITI Capital
ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 10:22
Нефть до конца этой недели останется в диапазон 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 10:20
Нефть в минусе после итогов заседания ФРС - "Нордеа Банк"
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 09:35
Падение Dow Jones было максимальным за 2 месяца
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг.    читать дальше
.
31 июля 2019 года 18:43
Третью неделю подряд отмечается серьезное снижение запасов нефти в США - ИК QBF
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по...    читать дальше
.
31 июля 2019 года 18:23
Китай готовится к стимулированию экономики - Julius Baer
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов....    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.