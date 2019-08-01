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01 августа 2019 года 17:39
Sberbank CIB поднял оценку ADR Норникеля на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $26,2 до $26,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Как пишут аналитики Sberbank Investment Research Ирина Лапшина и Алексей Киричок, рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Накануне "Норникель" опубликовал производственные результаты за второй квартал 2019 года, показав высокие объемы производства всех видов продукции и подтвердив планы на весь год. Мы ожидаем сильных финансовых показателей за первое полугоде текущего года, в частности, повышения EBITDA на 17% с уровней второй половины 2018 года - до $3,7 млрд. Мы прогнозируем дивидендные выплаты в объеме $2,2 млрд (доходность 6%), или 60% от EBITDA. Мы немного повысили оценку цен на металлы, а также финансовые прогнозы для "Норникеля" и прогнозную цену - до $26,90 за ADR. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для ADR компании, учитывая ожидаемый совокупный доход (с учетом дивидендов) на уровне 30% на горизонте 12 месяцев", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норильский никель", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $24,25 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,12 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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