Риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар - ITI Capital

"Мы считаем, что в целом риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар, курс до конца года - до 65 руб. Локальные риски для рубля ограничены ввиду того, что давление на валютный баланс не будет значительным, так как закончились дивидендные выплаты и основной период конвертации рублей в валюту для выплат нерезидентам, объем чистых выплат по внешнему долгу сокращается по отношению к пиковым объемам в июле. В то же время приток нерезидентов в ОФЗ будет ограниченным в условиях снижения реальных ставок и, следовательно, керри-трейда, так как ЦБ еще раз снизит ставку до конца года - на 25 б.п. Основной риск рублю несет геополитика, в том числе санкции, в то время как корреляция рубля с ценой нефти остается низкой. Держать сбережения в разных валютах с учетом планируемых крупных валютных расходов - разумная стратегия не только в августе, но и во время высокого сезона отпусков - курсовые колебания могут быть наиболее заметны для личного бюджета", - отмечается в обзоре ITI Capital .

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