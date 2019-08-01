Привлекательность отечественной валюты для стратегии carry trade может снизиться - УК "Райффайзен Капитал"

"Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся после заявления Дж.Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки долларом обеспечила снижение курса рубля на 0,5%, почти до 64 руб./$. И это неудивительно: если ожидаемое совокупное понижение ставки ЦБ РФ в 2019 году составит 75 б.п., а ФРС - только 25 б.п., то спрэд между ними сократится на 50 б.п., что снизит привлекательность отечественной валюты для стратегии carry trade", - отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.