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01 августа 2019 года 16:29
Объявление об обратном выкупе акций банка "Санкт-Петербург" на $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций - Альфа-банк
Объявление банком "Санкт-Петербург" об обратном выкупе акций на сумму $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций банка, говорится в обзоре Альфа-банка. "Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" одобрил обратный выкуп 12 млн акций по цене 53,5 руб. за акцию. Общая сумма обратного выкупа в размере 642 млн руб. (примерно $10 млн) соответствует 2,5% рыночной капитализации банка. Это в целом столько же сколько было выкуплено в прошлом году. Цена предполагает премию примерно 4% к цене закрытия вторника. Срок для подачи заявлений о продаже акций – с 6 сентября по 7 октября 2019 г. Мы считаем новость позитивной в краткосрочной перспективе для акций банка, так как она показывает, что банк нацелен на возврат избыточного капитала акционерам. У банка очень высокий коэффициент достаточности капитала – N1.2 на уровне 10,4% сильно превышает ориентир менеджмента 9,75%. Ранее, в конце мая 2019 г., менеджмент заявил, что планирует направить часть капитала на наращивание корпоративного кредитования, таким образом, отложив решение об обратном выкупе. Это, в свою очередь, вызвало опасения инвесторов, так как пока неясно, насколько этот рост транслируется в рост ROE банка (тогда как ROE банка в целом относительно невысокий – 12-13%). Но эта новость не решает проблемы навеса акций. Этот выкуп, судя по вcему, станет еще одним выкупом на pro-rata основе, который позволит каждому инвестору лишь частично сократить свою позицию. Предыдущий обратный выкуп банка был переподписан в 8 раз; было выкуплено примерно 97 млн акций, что соответствовало 56% акций в свободном обращении банка", - пишут аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Банк Санкт-Петербург
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