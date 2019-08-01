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Главная / Аналитикам / Аналитика / До начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65/$ - ГК "ФИНАМ"
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01 августа 2019 года 15:46
До начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65/$ - ГК "ФИНАМ"
"После достаточно благоприятного июля август для рубля может стать менее спокойным месяцем, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. - Основные риски будут исходить со стороны внешних финансовых площадок, где смена настроений после бурного роста в последние месяцы может оказать давление на стоимость нефти и ослабить позиции рубля. Однако на стороне российской валюты по-прежнему остается фактор мягкой монетарной политики ведущих мировых Центробанков и сохраняющаяся привлекательность отечественного долгового рынка для иностранных инвесторов. В связи с этим до начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65/$".
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01 августа 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero... читать дальше
.01 августа 2019 года 14:43
Нефть Brent в течение недели локально поддерживалась ожиданиями снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако выйти выше 65 долл./барр. не удалось. Регулятор не дал рынку четкого сигнала на длительный цикл снижения ставок, что было негативно воспринято... читать дальше
.01 августа 2019 года 11:47
"Вчера ФРС ожидаемо снизила процентную ставку на 25 б.п. до 2–2,25%. Это стало первым снижением ставки более чем за 10 лет. При этом текущее состояние экономики США было оценено как хорошее – рынок труда сильный, экономическая активность растет умеренными темпами, но инфляция остается ниже 2%.... читать дальше
.01 августа 2019 года 11:19
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:42
ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:22
"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:20
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается... читать дальше
.01 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
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