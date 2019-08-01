Основным преимуществом российской валюты является относительно высокая доходность ОФЗ - БКС

"Рубль на старте сессии показал нисходящий импульс, обновив месячный минимум в паре с долларом, но после этого начал восстанавливаться. Пара EUR/RUB в начале торгов пыталась подрасти, но затем вернулась к дневному минимуму, неся небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Основным преимуществом российской валюты, позволяющей ей сохранять стабильность, является относительно высокая доходность ОФЗ, превышающая показатели развитых и многих развивающихся гособлигаций. Пара USD/RUB в четверг за короткий промежуток времени протестировала на прочность сначала нижнюю, а потом верхнюю границу краткосрочного восходящего канала, и только сегодня вышла вверх за его пределы, тем самым увеличив угол наклона канала. Пока "часовая свечка" не будет закрыта под его нижней границей, более вероятно продолжение роста и попытка преодоления горизонтальной области сопротивления 64-64,12", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.