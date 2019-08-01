Большого желания продавать у участников фондовых торгов не наблюдается - ИК "ФИНАМ"

"Текущая динамика российского рынка акций однозначно указывает на его силу, и даже с учетом снижения индексов большого желания продавать у участников торгов не наблюдается. Индекс МосБиржи снижается на 0,4%, валютный РТС - на 0,9%", - отмечает в комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.