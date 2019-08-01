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01 августа 2019 года 14:59
Valero Energy поделится прибылью с инвесторами - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero Energy с потенциалом роста в среднесрочной перспективе на уровне 30,4%. Компания Valero Energy является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Северной Америке, ее рыночная капитализация составляет $35,85 млрд. Valero Energy обладает большими производственными мощностями, которые позволяют перекрыть все потребности различных типов клиентов, как корпоративных, так и частных, в связи с чем компания имеет стабильный денежный поток. Согласно отчетности за II квартал 2019 г., компания зафиксировала снижение выручки и прибыли, однако оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков. Выручка компании в отчетном периоде снизилась на 6,71%, до $28,933 млрд по сравнению с $31,01 млрд за аналогичный период прошлого года, тогда как аналитики прогнозировали выручку на уровне $26,65 млрд. Скорректированная чистая прибыль составила $629 млн или $1,51 на бумагу по сравнению с $928 млн или $2,15 на бумагу годом ранее, тогда как аналитики ждали прибыль на акцию на уровне $1,37. Среди факторов роста аналитики ГК "ФИНАМ" отмечают дружественную политику Valero Energy по отношению к инвесторам - компания ежегодно увеличивает дивидендные выплаты и проводит программы обратного выкупа акций. Так, дивидендная доходность Valero Energy продолжает находится на высоком для сектора уровня в размере 4%. Во втором квартале компания вернула акционерам $588 млн в виде выплат дивидендов ($376 млн) и программы обратного выкупа акций ($212 млн). В 2019 году компания планирует направить 40-50% денежных средств от операционной деятельности на выплату дивидендов и программу обратного выкупа акций. Прошедший год оказался успешным для Valero Energy - компания смогла увеличить выручку на 24,5% до $117,03 млрд благодаря росту объема переработки на заводах. Тем не менее, в 2019 году доходы ожидаются чуть ниже на уровне $105-110 млрд, что может быть связано с санкциями США в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA. В то же время добыча нефти в США в 2019 году продолжит расти и установит очередные исторические рекорды, что частично позволит нивелировать негативный эффект. "Акции компании Valero Energy по-прежнему недооценены по нескольким основным мультипликаторам по отношению к своим конкурентам. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Valero Energy с целевой ценой $110, что соответствует потенциалу роста на уровне 30,4% от текущих уровней", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.
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