Негатив на рынках вряд ли продолжит серьезное развитие - БКС

"Рынки оказались разочарованы не столько решениями, сколько комментариями Федрезерва США. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения ставок, этого оказалось достаточно для продаж акций и других рисковых активов в Америке и в Азии. В то же время негатив на рынке вряд ли продолжит серьезное развитие, поскольку будущие шаги регулятора будут во многом зависеть от череды дальнейшей макростатистики, которую трудно предугадать, несмотря на понимание, что мировая экономика находится на поздней стадии цикла. О том, что негатив будет непродолжительным, свидетельствует сегодняшняя динамика европейских биржевых индексов, которые растут на позитивных банковских отчетах. На факте ослабления рубля из-за сигналов ФРС сегодня падают акции Сбербанка, традиционно считающегося "рублевой" бумагой, несмотря на вчерашний сильный финансовый отчет за первое полугодие, превысивший консенсус-прогнозы. Из растущих акций стоит отметить бумаги X5, которые, с одной стороны, корректируются вверх после недавнего падения, с другой стороны, возможно, повышение акций связано с ожиданиями на фоне растущих сопоставимых продаж (like for like) сильного финансового отчета за первое полугодие, который ожидается 15 августа", - говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова.