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01 августа 2019 года 14:15
Негатив на рынках вряд ли продолжит серьезное развитие - БКС
"Рынки оказались разочарованы не столько решениями, сколько комментариями Федрезерва США. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения ставок, этого оказалось достаточно для продаж акций и других рисковых активов в Америке и в Азии. В то же время негатив на рынке вряд ли продолжит серьезное развитие, поскольку будущие шаги регулятора будут во многом зависеть от череды дальнейшей макростатистики, которую трудно предугадать, несмотря на понимание, что мировая экономика находится на поздней стадии цикла. О том, что негатив будет непродолжительным, свидетельствует сегодняшняя динамика европейских биржевых индексов, которые растут на позитивных банковских отчетах. На факте ослабления рубля из-за сигналов ФРС сегодня падают акции Сбербанка, традиционно считающегося "рублевой" бумагой, несмотря на вчерашний сильный финансовый отчет за первое полугодие, превысивший консенсус-прогнозы. Из растущих акций стоит отметить бумаги X5, которые, с одной стороны, корректируются вверх после недавнего падения, с другой стороны, возможно, повышение акций связано с ожиданиями на фоне растущих сопоставимых продаж (like for like) сильного финансового отчета за первое полугодие, который ожидается 15 августа", - говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова.
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01 августа 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero... читать дальше
.01 августа 2019 года 14:43
Нефть Brent в течение недели локально поддерживалась ожиданиями снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако выйти выше 65 долл./барр. не удалось. Регулятор не дал рынку четкого сигнала на длительный цикл снижения ставок, что было негативно воспринято... читать дальше
.01 августа 2019 года 11:47
"Вчера ФРС ожидаемо снизила процентную ставку на 25 б.п. до 2–2,25%. Это стало первым снижением ставки более чем за 10 лет. При этом текущее состояние экономики США было оценено как хорошее – рынок труда сильный, экономическая активность растет умеренными темпами, но инфляция остается ниже 2%.... читать дальше
.01 августа 2019 года 11:19
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:42
ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:22
"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:20
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается... читать дальше
.01 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
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