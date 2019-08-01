Газпромбанк начал анализ Globaltrans с рекомендацией "выше рынка" для его GDR

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет $11 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $11,84 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость GDR Globaltrans составляет порядка $8,7 за штуку.