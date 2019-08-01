Российская валюта снижается к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта снижается к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран, торгуясь около 63,9 руб./$. На фоне ослабления рубля доходности суверенных облигаций РФ немного подросли. Пока риторика ФРС не привела к существенному пересмотру ожиданий рынка по дальнейшей траектории процентных ставок Федрезерва. Однако, если представители ФРС продолжат настаивать на отсутствии необходимости перехода к полноценному циклу снижения ставок, это может привести к более весомым изменениям в ожиданиях рынка, что ударит по валютам и активам развивающихся стран. В таком сценарии рубль, с учетом сезонного снижения сальдо текущего счета, окажется под давлением и вряд ли сможет удержаться ниже уровня 64 руб./$", - отмечают в своем обзоре аналитики банка "Санкт-Петербург".