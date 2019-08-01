Газпромбанк начал анализ Globaltrans с рекомендацией "выше рынка" для его GDR

Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет $11 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".

Текущая стоимость GDR Globaltrans составляет порядка $8,7 за штуку.