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01 августа 2019 года 12:10
Результаты Сбербанка за 2К19 по МСФО позитивны для акций - Альфа-банк
Финансовые результаты Сбербанка за 2К19 по МСФО позитивны для акций банка, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Сбербанк вчера представил весьма сильные финансовые результаты за 2К19 по МСФО: чистая прибыль оказалась на 7% выше консенсус-прогноза при ROAE 24,9%. Главный источник сюрприза связан с более сильным в сравнении с ожиданиями снижением резервов, главным образом, на фоне роспуска резервов по долгу "Агрокора". После того как стоимость риска за 1П19 составила 0,55% в 1П19 (0,8% скорректированная стоимость риска), менеджмент понизил годовой прогноз этого показателя с 1,3% до 1-1,1%, что все еще весьма консервативно, на наш взгляд. Улучшение ЧПМ в 2К19 продолжилось, и мы видим возможности для дальнейшего ее роста на фоне снижения ставок по депозитам. Вчера банк закрыл сделку по продаже DenizBank, и менеджмент ожидает большего, чем ранее, позитивного эффекта этой сделки на достаточность капитала банка. Таким образом, мы считаем результаты ПОЗИТИВНЫМИ для акций банка. Они торгуются на 7% ниже максимумов на дату отсечки при дивидендной доходности 9-10% 2019П (соответственно по обыкновенным и привилегированным бумагам), что окажет поддержку бумагам в краткосрочной перспективе. ЧПМ ожидаемо улучшилась; рост комиссионного дохода замедлился из-за разовых статей. Чистый процентный доход вырос на 1% г/г и на 5% к/к до 353 млрд руб., что на 1% выше нашей оценки и консенсус-прогноза. ЧПМ, как и ожидалось, выросла на 20 б. п. к/к, главным образом, на фоне роста доходности по корпоративным кредитам (+60 б. п. к/к), отражающей рост ставок в 2П18. Мы видим возможности для дальнейшего роста ЧПМ в этом году на фоне сокращения стоимости фондирования (стоимость розничных депозитов выросла еще на 20 б. п., пока еще не отразив понижение ставок на рынке). Рост комиссионного дохода замедлился до 4% г/г с высокой базы 2К18 (рост на 8% г/г с коррекцией на этот фактор), когда был признан разовый доход по комиссиям по документарным операциям. Отчисления в резервы за 2К19 составили всего 9 млрд руб., что на 75% ниже нашей оценки и консенсус-прогноза рынка. Это соответствует стоимости риска на уровне всего 0,14% в 2К19 и 0,55% в 1П19 и связано с роспуском резервов по задолженности "Агрокора" в 2К19. Без этого фактора, по нашей оценке, стоимость риска в 1П19 поддерживалась на уровне примерно 0,8%", - отмечают в обзоре аналитики.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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