Еще одно снижение ставки ФРС в сентябре выглядит вполне возможным - "Уралсиб"

"Вчера ФРС ожидаемо снизила процентную ставку на 25 б.п. до 2–2,25%. Это стало первым снижением ставки более чем за 10 лет. При этом текущее состояние экономики США было оценено как хорошее – рынок труда сильный, экономическая активность растет умеренными темпами, но инфляция остается ниже 2%. Впрочем, как и заявлялось ранее, смягчение ДКП было обусловлено внешними рисками, а именно угрозой замедления глобального роста, в первую очередь из-за Европы и Китая. Кроме того, FOMC принял вчера решение прекратить сокращение баланса уже с 1 августа, то есть на два месяца раньше, чем планировалось. Стоит отметить, что комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс конференции не были столь уж мягкими. Так, он заявил, что снижение ставки – это не начало нового цикла смягчения, а лишь корректировка внутри нынешнего цикла. В целом и такое заявление не должно было стать сюрпризом для рынка, учитывая, что сама цель вчерашнего снижения – поддержание текущего роста. Июньские прогнозы ФРС по ставке показали, что почти половина участников заседания видела возможность двух снижений ставки до 1,75–2% в этом году, и не предполагали дальнейшего снижения. Таким образом, еще одно снижение ставки, в сентябре, все еще выглядит вполне возможным, а затем регулятор, вероятно, возьмет паузу. Ожидания рынка по снижению ставок вчера уменьшились: снижения ставки в сентябре рынок ждет с вероятностью 62%, а вероятность того, что ставка в декабре будет снижена третий раз за год, упала до 43%", - отмечают в обзоре корпорации "Уралсиб" аналитики Евгений Сергеев и Ольга Стерина.

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