Отсутствие уверенности в дальнейших действиях ФРС США снизит для инвесторов краткосрочные стимулы наращивать позиции в ОФЗ - Росбанк

"Накануне заседания ФРС рынок ОФЗ выдал необычную торговую сессию. В первой половине дня доходности находились под умеренным повышательным давлением. Затем прошел первичный аукцион, по итогам которого Минфин разместил заявленные 20 млрд руб. серии 26229 (ноя.25) почти полностью, пусть и заплатил за это премию в 2 бп по доходности (см. наш регулярный обзор). К вечеру, однако, кривая ОФЗ перешла к снижению: по итогам дня движение для большинства бенчмарков составило от -2 бп до -4 бп по доходности. Вполне вероятно, что участники рынка пытались занять наиболее верное позиционирование перед публикацией решения американского регулятора, - и вечерние новости из США застанут их врасплох. Отсутствие уверенности в дальнейших действиях ФРС США снизит для инвесторов краткосрочные стимулы наращивать позиции в ОФЗ, прежде всего, в части наиболее длинных выпусков", - отмечают в комментарии аналитики Росбанка.