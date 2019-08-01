Рекомендуем удерживать "длинные" позиции по нефти - AMarkets

Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической информации, сообщившей в среду о значительном снижении запасов, на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн баррелей - самого низкого уровня с ноября 2018 года.

Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения запасов нефти на 2,1 млн баррелей. При этом запасы бензина просели на 1,8 млн баррелей, до 230,7 млн баррелей, что совпало с прогнозом аналитиков. "Стоит отметить, что падение запасов произошло на фоне восстановления добычи нефти до 12,2 млн баррелей, - подчеркивает Артем Деев. - Интерес к покупкам подогревает и рост напряженности на Ближнем Востоке. Накануне США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Власти США считают, что Зарифа нельзя рассматривать в качестве "нормального и авторитетного официального представителя Ирана". В Белом доме также пообещали сохранить давление, пока Иран не пересмотрит подход к ведению внешней политики, угрожающей США и ее союзникам. На стороне покупателей также решение ФРС снизить ставку. Несмотря на то, что оно не привело к ослаблению доллара, готовность регулятора стимулировать экономику может позитивно отразиться на темпах ее роста и связанного с этим спроса на сырье. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать "длинные" позиции по нефти".