.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рекомендуем удерживать "длинные" позиции по нефти - AMarkets
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 августа 2019 года 11:19
Рекомендуем удерживать "длинные" позиции по нефти - AMarkets
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической информации, сообщившей в среду о значительном снижении запасов, на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн баррелей - самого низкого уровня с ноября 2018 года. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения запасов нефти на 2,1 млн баррелей. При этом запасы бензина просели на 1,8 млн баррелей, до 230,7 млн баррелей, что совпало с прогнозом аналитиков. "Стоит отметить, что падение запасов произошло на фоне восстановления добычи нефти до 12,2 млн баррелей, - подчеркивает Артем Деев. - Интерес к покупкам подогревает и рост напряженности на Ближнем Востоке. Накануне США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Власти США считают, что Зарифа нельзя рассматривать в качестве "нормального и авторитетного официального представителя Ирана". В Белом доме также пообещали сохранить давление, пока Иран не пересмотрит подход к ведению внешней политики, угрожающей США и ее союзникам. На стороне покупателей также решение ФРС снизить ставку. Несмотря на то, что оно не привело к ослаблению доллара, готовность регулятора стимулировать экономику может позитивно отразиться на темпах ее роста и связанного с этим спроса на сырье. Учитывая сказанное, рекомендуем удерживать "длинные" позиции по нефти".
.
01 августа 2019 года 10:42
ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:22
"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:20
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается... читать дальше
.01 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки... читать дальше
.31 июля 2019 года 12:18
EVRAZ (EVR:LN; ВЫШЕ РЫНКА) представил операционные результаты за 2К19. Производство стали почти не изменилось к/к, сообщается в обзоре "Альфа-банка". "Мы наблюдаем рост совокупных продаж сталелитейной продукции на 8% к/к; при этом продажи готовой продукции выросли на 10% к/к, главным образом,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.