Доходности российских евробондов в ближайший месяц, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Российские евробонды в среду продолжили снижаться в цене, отыгрывая санкционные риски, которые актуализировались в начале этой недели. Доходность Russia-29 вчера выросла до 3,80% (+2 б.п.), Russia-35 – до 4,32% (+1 б.п.), Russia42 – до 4,35% (+1 б.п.). Общая реакция рынка еврооблигаций ЕМ на решение ФРС снизить ставку на 25 б.п. была нейтральной, поскольку смягчение ДП было ожидаемо инвесторами. Доходность 10-летних суверенных евробондов Колумбии, Бразилии, Мексики, Индонезии снизилась на 1-4 б.п. Доходность 10-леток ЮАР и Турции выросла на 1 и 4 б.п. соответственно. Учитывая слабый сигнал ФРС относительно продолжения цикла снижения ставки, доходности российских евробондов в ближайший месяц, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней", - предполагает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Грицкевич.