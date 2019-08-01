.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Долгосрочного цикла снижения ставки ФРС не будет - ITI Capital
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 августа 2019 года 10:42
Долгосрочного цикла снижения ставки ФРС не будет - ITI Capital
ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность долгосрочного цикла снижения ставки. "Мы считаем, что это расстроит рынок и приведет к краткосрочной технической коррекции. Заявление главы ФРС во время пресс-конференции исключает вероятность долгосрочного и продолжительного цикла снижения ставки, так как темпы роста ВВП, занятости населения и прочие экономические индикаторы указывают на ограниченные экономические риски и опасения. Текущие действия ФРС указывают на то, что снижение ставки больше вынужденная мера на фоне снижающейся инфляции, которая остается существенно ниже целевого уровня в 2%, и глобальной волатильности из-за торговых войн. Следовательно, текущая мера - это больше коррекция середины цикла, но в случае ухудшения экономических и геополитических факторов ФРС рассмотрит возможность повторного снижения ставки, которое, как мы считаем, произойдет не ранее марта 2020 г.", - полагают эксперты ITI Capital.
.
Компании упоминаемые в новости: Северсталь
.
01 августа 2019 года 11:19
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:22
"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:20
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается... читать дальше
.01 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки... читать дальше
.31 июля 2019 года 12:18
EVRAZ (EVR:LN; ВЫШЕ РЫНКА) представил операционные результаты за 2К19. Производство стали почти не изменилось к/к, сообщается в обзоре "Альфа-банка". "Мы наблюдаем рост совокупных продаж сталелитейной продукции на 8% к/к; при этом продажи готовой продукции выросли на 10% к/к, главным образом,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.