Долгосрочного цикла снижения ставки ФРС не будет - ITI Capital

ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность долгосрочного цикла снижения ставки.

"Мы считаем, что это расстроит рынок и приведет к краткосрочной технической коррекции. Заявление главы ФРС во время пресс-конференции исключает вероятность долгосрочного и продолжительного цикла снижения ставки, так как темпы роста ВВП, занятости населения и прочие экономические индикаторы указывают на ограниченные экономические риски и опасения. Текущие действия ФРС указывают на то, что снижение ставки больше вынужденная мера на фоне снижающейся инфляции, которая остается существенно ниже целевого уровня в 2%, и глобальной волатильности из-за торговых войн. Следовательно, текущая мера - это больше коррекция середины цикла, но в случае ухудшения экономических и геополитических факторов ФРС рассмотрит возможность повторного снижения ставки, которое, как мы считаем, произойдет не ранее марта 2020 г.", - полагают эксперты ITI Capital.