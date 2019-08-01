Нефть до конца этой недели останется в диапазон 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время загрузка НПЗ сократилась до 93%, добыча нефти восстановилась до 12,2 млн барр. /день. Уже скоро закончится автомобильный сезон, а спрос все также остается вялым. Все это стало причиной для снижения сырья. Мы ждем, что нефть до конца этой недели останется в диапазон 63-65 долл./барр." - отмечает в обзоре специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.