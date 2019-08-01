Нефть в минусе после итогов заседания ФРС - "Нордеа Банк"

"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается седьмую неделю подряд. Китайский индекс деловой активности PMIоказался несколько лучше ожиданий (49.9 пунктов), но все еще остался ниже 50 пунктов. Отсутствие дальнейшего ухудшения динамики PMIможно воспринимать, как фактор поддержки для нефти", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".