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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть в минусе после итогов заседания ФРС - "Нордеа Банк"
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01 августа 2019 года 10:20
Нефть в минусе после итогов заседания ФРС - "Нордеа Банк"
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается седьмую неделю подряд. Китайский индекс деловой активности PMIоказался несколько лучше ожиданий (49.9 пунктов), но все еще остался ниже 50 пунктов. Отсутствие дальнейшего ухудшения динамики PMIможно воспринимать, как фактор поддержки для нефти", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".
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02 августа 2019 года 18:20
В пятницу вышел очередной отчет по безработице в США за июль. Статистика оказалась близкой к прогнозам, которые давали аналитики, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. Уровень безработицы в США остался вблизи минимальных значений за 50 лет, 3,7 проц. Почасовая... читать дальше
.02 августа 2019 года 17:52
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительного 10%-ного тарифа на импорт китайских товаров эквивалентный 300 млрд долл. США, включая смартфоны и ноутбуки. Эта мера должна вступить в силу 1 сентября, сообщается в комментарии Julius Baer. Трамп добавил, что тариф может... читать дальше
.02 августа 2019 года 14:12
Неожиданное объявление президентом США Дональдом Трампом новых тарифов на китайским импорт оказало давление на циклические сырьевые товары, отмечается в комментарии Julius Baer. Опасения по поводу замедления роста глобальной экономики по-прежнему негативно влияют на настроения инвесторов, и,... читать дальше
.02 августа 2019 года 13:51
Инвесторы ждут отчет по рынку труда США, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия ФРС - Sberbank CIB
Сейчас на нефтяном рынке преобладают опасения, что рост спроса на нефть может резко замедлиться, говорится в комментарии Sberbank CIB. По мнению аналитика Михаила Шейбе, это значит, что любая пессимистичная макростатистика или важные политические события, которые усилят подобные опасения, имеют... читать дальше
.02 августа 2019 года 11:15
"Единая валюта проседала до 1,1025 в четверг, отыгрывая реакцию на комментарии ФРС. Однако паре удалось несколько восстановить позиции, вернувшись к 1,1080. Впрочем, предыдущая мощная поддержка на 1,11 теперь может обернуться не менее серьезным сопротивлением. Эскалация торговых конфликтов ранее... читать дальше
.02 августа 2019 года 10:24
"Вопреки названным "позитивными" переговорам США и КНР во вторник Трамп в четверг сообщил о введении 10% тарифов на остаток китайского импорта с 1 сентября с возможностью поднятия до 25% и выше в случае провала переговоров. Это спровоцировало распродажу в сырье, Brent потеряла более 4 долларов,... читать дальше
.02 августа 2019 года 10:11
Высокий уровень неопределенности не позволяет с уверенностью предположить дальнейшую динамику котировок нефти - БКС
"В пятницу с утра цены на Brent прибавляют около 2,5%, компенсируя вчерашний обвал. Высокий уровень неопределенности не позволяет с уверенностью предположить дальнейшую динамику котировок. На краткосрочном горизонте возможен широкий "боковик". Вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по... читать дальше
.02 августа 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы упали в четверг до минимума за месяц. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отреагировали резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе сессии в пятницу после самого сильного за последние четыре года обвала накануне. читать дальше
.01 августа 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero... читать дальше
.01 августа 2019 года 14:43
Нефть Brent в течение недели локально поддерживалась ожиданиями снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако выйти выше 65 долл./барр. не удалось. Регулятор не дал рынку четкого сигнала на длительный цикл снижения ставок, что было негативно воспринято... читать дальше
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