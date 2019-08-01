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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль продолжит демонстрировать более убедительную динамику в паре с евро, чем с долларом - "Нордеа Банк"
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01 августа 2019 года 10:13
Рубль продолжит демонстрировать более убедительную динамику в паре с евро, чем с долларом - "Нордеа Банк"
"В соответствии с нашими ожиданиями рубль накануне ослаб к доллару и укрепился к евро по итогам заседания ФРС, отыгрывая движение ключевых валют на глобальном валютном рынке. Итоги заседания ФРС создают предпосылки для сохранения крепких позиций доллара на горизонте ближайших месяцев. Это временно ограничивает возможности рубля устойчиво вернуться ниже отметки 63 в паре с долларом. Перспективы укрепления от текущих отметок по-прежнему сохраняются в паре с евро. Сегодня фактор выплаты дивидендов Газпрома может создать дополнительное давление на российскую валюту в связи с возможной их частичной обратной конвертацией. Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ прошёл нейтрально для российской валюты. По мере приближения Банка России к завершению цикла снижения ставок, потенциал дальнейшего снижения доходностей постепенно исчезает. Фактор ОФЗ теперь заметно меньше влияет на российскую валюту, чем глобальные настроения на финансовых рынках", - отмечается в обзоре "Нордеа Банка".
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01 августа 2019 года 11:19
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:42
ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:22
"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:20
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается... читать дальше
.01 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки... читать дальше
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