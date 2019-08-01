Следующим сопротивлением для роста пары доллар-рубль выступит район 64,1 - Алор Брокер

"Рубль в паре с долларом в среду вечером уверенно пробил сопротивление 63,5 и сегодня вполне может продолжить начатое ослабление. Следующим сопротивлением для роста пары доллар-рубль выступит район 64,1", - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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