Вероятным сценарием на четверг видим возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

"В четверг внешний фон не заставляет рассчитывать на возобновление покупок акций. Цены на нефть снижаются, как и цены на золото, которые просели на фоне укрепления доллара и ФРС, поэтому уязвимо могут выглядеть акции золотодобывающих компаний. Не добавляет оптимизма и появившаяся в СМИ информация об одобрении Комитетом Конгресса США санкций в отношении подрядчиков "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", далее должно последовать голосование в Сенате и одобрение со стороны Минфина. С другой стороны, сегодня инвесторы должны получить дивиденды от "Газпрома", часть которых может быть реинвестирована, что окажет поддержку российскому рынку. Вероятным сценарием на сегодня мы видим возвращение индекса МосБиржи в середину диапазона 2700-2750 пунктов", - указывает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.