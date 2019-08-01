"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для GDR Х5 до "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $38 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $35,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,44 за штуку.