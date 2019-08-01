Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле вырос до 49,3 пункта, но остался ниже критической отметки - IHS Markit

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2019 года вырос до 49,3 пункта с 48,6 пункта в июне, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как отмечается в исследовании, июль стал третьим месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ, между тем темы сокращения на старте III квартала снизились.

Объемы производства в обрабатывающих отраслях РФ в июле снижались второй месяц подряд, хотя и незначительными темпами, которые замедлились по сравнению с июнем. Это произошло на фоне сокращения новых заказов. Производители сообщали об ослаблении спроса и о снижении покупательской способности клиентов.

"Снижение объемов новых заказов, поступивших к производителям, в целом соответствовало июньскому, которое было самым быстрым с июля 2018 года. Спад был отмечен как среди внутренних, так и зарубежных клиентов, причем экспортные заказы упали шестой раз за последние семь месяцев максимальными темпами с февраля", - говорится в отчете.

В то же время, несмотря на сокращение новых заказов, производители в июле увеличили численность рабочих впервые за четыре месяца. Незначительный рост занятости частично был связан с выполнением текущих заказов. При этом уровень объемов незавершенных заказов снизился заметными темпами, которые были одними из максимальных за два года.

Инфляционное давление в июле ослабло, поскольку минимальный рост производственных затрат с февраля 2017 года привел лишь к незначительному росту отпускных цен. На фоне ослабления спроса компании предоставляли скидки с целью привлечения новых заказов.

Степень оптимизма относительно будущих объемов производства среди представителей обрабатывающих отраслей РФ в июле оказалась одной из самых низких (второй минимальной) за год (с июля 2018 года). Очевидно, что падение покупательской способности у клиентов отразилось на оптимизме. Позитивные настроения были связаны с выпуском новых видов продукции и новыми технологиями.

Остатки сырья и материалов, как и готовой продукции, продолжали сокращаться в июле. Закупочная активность увеличилась лишь незначительно, частично благодаря усилиям по пополнению запасов.