Ожидаем открытия индекса МосБиржи с просадкой около 0,5-0,7%- ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенной просадкой около 0,5-0,7%, в районе 2720-2725 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное вечернее ухудшение состояния внешнего фона, случившееся по факту предсказуемого понижения процентной ставки ФРС. Позднее локальный рынок акций может перейти в состояние волатильной консолидации около уровня открытия. Во второй половине дня в США состоится публикация ряда важных статистических показателей. Однако их значимость отойдет на второй план на фоне новостей от ФРС. И все же стоит обратить внимание на еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (15:30 мск)", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.