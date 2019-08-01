Индексы РФ в начале дня рискуют уйти в "минус" - ИФК "Солид"

"Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно негативный внешний фон. Индексы РФ в начале дня рискуют уйти в "минус", следуя примеру мировых площадок. ФРС США по итогам важнейшего заседания снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, что совпало с нашими ожиданиями, более того, регулятор принял решение уже с 1 августа прекратить программу по сокращению баланса, что является еще одной мощной стимулирующей мерой для экономики. На пресс-конференции Пауэлл отметил хорошие перспективы американской экономики, но выразил озабоченность слабым ростом мировой экономики, торговым спором, а также замедлением инфляции, которое и стало главной причиной снижения ставки сейчас. Казалось бы, действия ФРС могли подстегнуть дальнейший рост рынка, так как ставка снижена, при этом есть и неожиданный позитив в виде раннего прекращения программы QT. Однако индексы США значительно просели, потеряв за торговую сессию более 1%", - отмечают в обзоре аналитики ИФК "Солид".