.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В паре доллар/рубль на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 63,30-64 - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 августа 2019 года 09:11
В паре доллар/рубль на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 63,30-64 - Промсвязьбанк
"Итоги заседания Федрезерва воспринимаем для рубля лишь локально негативно. В паре доллар/рубль на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 63,30-64", - говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Основное внимание участников валютного рынка в последнее время было приковано к позициям ведущих центральных банков. Изменение риторики на более мягкую в течение последних нескольких месяцев заставляло ожидать некоторого снижения процентных ставок, и вчера этот момент настал - Федрезерв впервые с 2008 г. понизил ставку на 25 пунктов (до 2,25%). Помимо этого, ФРС досрочно прекратил программу сокращения баланса, которая должна была продолжаться еще два месяца. Снижение ставки на минимальный шаг уже полностью было учтено рынком (фьючерсы на ставку на протяжении последнего месяца оценивали вероятность такого сценария в 100%), и основная интрига была сосредоточена вокруг риторики регулятора. Речь Дж.Пауэлла прошла в логичном ключе - глава регулятора заявил, что понижение ставки на данный момент не нужно воспринимать как начало цикла смягчения политики, при этом добавив, что вчерашнее снижение не обязательно станет единственным. На данный момент фьючерсы на ставку оценивают вероятность ее снижения на сентябрьском заседании в 62% (до заседания оценка составляла чуть более 70%). Все это заставляет в ближайшие месяцы более пристально следить за публикуемой макроэкономической статистикой - еще одно понижение вполне возможно и при текущем фоне, однако для большего нужно увидеть более серьезное ухудшение макро данных. На фоне публикации итогов заседания индекс доллара (DXY) обновил максимумы с 2017 г., подбираясь к отметке в 99 пунктов. Основная группа валют развивающихся стран продемонстрировала умеренное ослабление, а пара доллар/рубль вернулась выше отметки 63,50. При этом, с нашей точки зрения, какого-либо принципиального изменения отношения к emerging markets после объявления итогов заседания не произошло. Итоги заседания Федрезерва воспринимаем для рубля лишь локально негативно. В паре доллар/рубль на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 63,30-64", - пишет в комментарии главный аналитик Михаил Поддубский.
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
01 августа 2019 года 11:19
Нефть марки Brent завершила торговую сессию среды снижением, уйдя ниже $65 за баррель, однако, на торгах четверга снова предпринимает попытку восстановиться, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets. Поддержку ценам оказывают данные от Администрации энергетической... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:42
ФРС понизила ключевую ставку ставку впервые за 10 лет до 2-2,25% и объявила о завершении сокращения баланса казначейских облигаций на $3,7 трлн, говорится в комментарии ITI Capital. Глава ФРС указывает, что снижение ставки - это коррекция середины цикла и, следовательно, уменьшает вероятность... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:22
"После локального отскока на снижении ставки ФРС нефть вернулась обратно к 63-65 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла в целом неплохой, запасы сырой нефти сократились сильнее ожиданий - на 8,5 млн барр., запасы бензинов - на 1,8 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Но в то же время... читать дальше
.01 августа 2019 года 10:20
"Нефть накануне продемонстрировала снижение более чем на 1%, реагируя в тренде с прочими рисковыми активами на недостаточно мягкую риторику ФРС. Отраслевые данные оказались позитивными, так как Минэнерго США подтвердило существенное сокращение нефтяных запасов (-8 м.б.), которое продолжается... читать дальше
.01 августа 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг. читать дальше
.31 июля 2019 года 18:43
Сегодня цены на нефть выросли до максимального уровня с середины июля - 65.40. Рост продолжается уже четвертую торговую сессию подряд, сообщается в комментарии аналитика ИК QBF Олега Богданова. Основной причиной повышения котировок фьючерсов на нефть, по мнению эксперта, стала статистика по... читать дальше
.31 июля 2019 года 18:23
"Встреча представителей американской внешнеторговой делегации с китайскими коллегами в Шанхае во вторник совпала с ежеквартальным заседанием Политбюро Коммунистической партии Китая. Чиновники оценили текущую конъюнктуру и признали, что экономика сталкивается с ростом влияния негативных факторов.... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:59
Аналитики ГК "ФИНАМ" представили исследование динамики акций Discover Financial Services (DFS) - одного из лидеров в сферах дистанционного банковского обслуживания и управления платежными системами. По итогам финансовой отчетности DFS за второй квартал 2019 г., как прибыль, так и выручка показали... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:43
Позитивную динамику можно ожидать от облигаций европейских компаний с низким инвестиционным рейтингом - Julius Baer
Доходность по эталонным 10-летним гособлигациям Германии опустилась ниже -0,4% после публикации данных по деловым настроениям в еврозоне, которые оказались хуже ожиданий, сообщается в комментарии Julius Baer. Годовая инфляция в ФРГ, оцениваемая по гармонизированному ИПЦ, замедлилась в июле до... читать дальше
.31 июля 2019 года 14:22
Ухудшающиеся оценки акций и низкие цены на рынке посылают производителям газа очевидный сигнал о необходимости снизить буровую активность, говорится в комментарии Julius Baer. При этом слишком сильные "медвежьи" настроения на рынке не коррелируют с низкими рисками избытка предложения. Котировки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.