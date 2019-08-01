Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле вырос до 49,3 пункта, но остался ниже критической отметки - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2019 года вырос до 49,3 пункта с 48,6 пункта в июне, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.