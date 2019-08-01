Индекс РТС может скорректироваться вниз - ИФ "Олма"

"В четверг в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. ФРС США снизила целевой диапазон базовой процентной ставки на 0,25 п.п., а Дж. Пауэлл в ходе пресс-конференции дал понять, что цикл снижения ставки может оказаться краткосрочным и зависит от поступающих макроэкономических данных. Как следствие, участники рынка теперь закладывают в ожидания еще одно снижение ставки на 0,25 п.п. в текущем году, тогда как ранее ожидалось снижение на 0,75 п.п. в совокупности в течение года. Реакция рынка на недостаточно определенный комментарий ФРС выразилась в коррекции вниз по фондовому индексу S&P 500 и в укреплении доллара США к корзине валют, которое негативно влияет на сравнительную привлекательность развивающихся рынков. На российском валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль с закреплением выше 63,5 в соответствии с характером торгов на мировом рынке", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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